Fiorentina in campo in vista del Milan: Vanoli recupera un uomo a centrocampo. Lamptey torna a correre - FOTO

Dopo il rocambolesco pareggio di ieri sera contro la Lazio, questa mattina la Fiorentina di Paolo Vanoli è tornata ad allenarsi: i viola sono tornati in campo al Viola Park per preparare la partita casalinga di domenica contro il Milan. E nella sessione odierna il tecnico varesino ha rivisto alcune facce che da un po' di tempo non si vedevano.

Fazzini torna in campo dopo oltre un mese

La notizia del giorno è infatti il ritorno in campo di Jacopo Fazzini, out ormai dalla sfida di Conference League contro l'AEK Atene del 27 novembre. Come confermato da Vanoli stesso nelle ultime ore l'ex fantasista dell'Empoli stava bene già nei giorni ma per non rischiare niente e stato scelto di non convocarlo in vista di ieri. Il classe 2003 torna quindi disponibile e, a meno di clamorose novità di mercato, dovrebbe tornare tra i convocati in vista della sfida di domenica.

Chi si rivede: Lamptey torna in campo con il sorriso

Si rivede anche Tareq Lamptey, unico vero lungo degente della Fiorentina: il ghanese è ormai ai box dal 21 settembre, giorno in cui si è rotto il legamento crociato contro il Como. L'esterno si è rivisto allenarsi in campo, anche se ovviamente seguendo un lavoro personalizzato per abbreviare i tempi di recupero dopo l'operazione. Regolarmente presente anche Viti che, nonostante i rumors di mercato che lo avevano portato all'esclusione contro i biancocelesti, si è allenatore coi compagni.