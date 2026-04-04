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Al primo tiro in porta dopo più di 80 minuti Fagioli castiga il Verona e la Fiorentina può scartare un uovo di Pasqua che sa di salvezza

David Fabbri /

David Fabbri /

Verona-Fiorentina 0-1 (82' Fagioli)

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Harrison, Ndour, Fagioli, Fabbian (58' Piccoli), Gosens (76' Balbo); Gudmundsson, Kean (76' Fazzini).

  • 96'
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    Finisce la gara! La Fiorentina vince a Verona grazie al gol di Fagioli siglato all'88' dopo una gara in cui i viola, a differenza degli avversari avevano creato pochissimo. Da segnalare l'espulsione di Gudmundsson all'86'.

  • 93'
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    Verona che prova l'assalto finale, la Fiorentina si difende come può.

  • 90'
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    Assegnati sei minuti di recupero.

  • 90'
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    Cambio anche per il Verona: esce Nelsson, va in campo Mosquera.

  • 89'
    substitution
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    Doppio cambio per la Fiorentina: escono Fagioli e Comuzzo, vanno in campo Brescianini e Rugani.

  • 88'
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    Ammonito Belghali per un fallo commesso su Piccoli.

  • 86'
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    Espulsi Gudmundsson e Suslov!

    A gioco fermo si trattengono a vicenda Gudmundsson e Suslov: scatta un parapiglia tra i due, tanto da strapparsi le maglie. Espulsi entrambi.

  • 84'
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    Ammonito Fagioli dopo un contrasto di gioco con Gagliardini: il centrocampista viola era diffidato, salterà la Lazio.

  • 82'
    goal
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    Gol della Fiorentina!

    GOOOOOL! FAGIOLI! Azione della Fiorentina che si sviluppa sulla destra con Harrison, il quale serve Fagioli al limite dell'area. Il centrocampista viola prende la mira, calcia ed è palo gol per lo 0-1 viola!

  • 79'
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    Ammonito Nelsson che tocca il pallone di mano.

  • 76'
    substitution
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    Cambi anche per la Fiorentina: escono Kean e Gosens, tocca a Fazzini e Balbo.

  • 75'
    substitution
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    Doppio cambio nel Verona: escono Bernede e Oyegoke, vanno in campo Suslov e Bradaric.

  • 72'
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    Verona che continua a sviluppare gioco, la Fiorentina si trova a dover tornare sempre a fare muro sui tentativi degli avversari.

  • 70'
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    Ndour va a servire Fagioli che prova il tiro, ma il pallone gli rimbalza male davanti.

  • 68'
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    La Fiorentina non trova il modo di sviluppare un minimo di manovra a centrocampo, il Verona invece continua a fare il suo gioco.

  • 65'
    substitution
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    Cambio nel Verona: esce Orban, tocca a Sarr.

  • 64'
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    Altro pallone recuperato dal Verona, Bowie prova il tiro sul secondo palo che va alto di pochissimo!

  • 62'
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    Brividi per la Fiorentina!

    Cross di Frese in area con De Gea che stavolta sbaglia l'uscita, rimedia Gosens allontanando il pallone.

  • 59'
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    Verona che continua a creare in attacco con Akpa Akpro che mette un gran pallone nell'area viola ma non ci va nessun compagno in maglia gialloblù.

  • 58'
    substitution
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    Primo cambio per la Fiorentina: esce Fabbian, va in campo Piccoli.

  • 55'
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    Belghali temporeggia nel tiro e poi serve Akpa-Akpro per la conclusione che viene deviata.

  • 55'
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    Il Verona gioca tanti palloni alti, ma la Fiorentina non arriva nemmeno su questi.

  • 52'
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    La Fiorentina non è cambiata per niente nell'atteggiamento rispetto al primo tempo: è infatti ancora il Verona a fare la partita. 

  • 49'
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    Su cross di Oyegoke prova la rovesciata in area Orban, lo ostacola Fabbian.

  • 46'
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    Verona subito in attacco con Nelsson che per poco non colpisce di testa il pallone in area, poi Frese va alla conclusione, para e blocca il tiro De Gea.

  • 46'
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    Il secondo tempo inizia senza nessun cambio da entrambe le parti.

  • 46'
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    Il primo tempo tra Verona e Fiorentina finisce 0-0, con i padroni di casa che hanno dominato in campo creando tante occasioni da gol.

  • 44'
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    Ci sarà un minuto di recupero.

  • 44'
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    Si rivede la Fiorentina al tiro!

    Harrison serve Gudmundsson che sposta il pallone e va al tiro: prova a toccarlo Kean in area ma poi scorre fuori.

  • 43'
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    Harrison crossa sul secondo palo per Kean, c'è la deviazione di Nelson.

  • 41'
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    La Fiorentina prova a costruire in attacco con Harrison, poi Fabbian commette fallo in attacco.

  • 38'
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    De Gea ancora protagonista!

    Difesa della Fiorentina in bambola che ferma all'ultimo secondo Bowie, il quale ha comunque modo di servire a destra Oyegoke, la sua conclusione viene neutralizzata da De Gea che interviene tempestivamente!
     

  • 36'
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    Ci prova Oyegoke che con il mancino va alla conclusione, pallone che finisce fuori!
     

  • 34'
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    Verona che stazione nella metà campo della Fiorentina, i viola non trovano sbocchi in mezzo al campo dato che vengono spesso marcati a uomo.

  • 31'
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    Ancora De Gea decisivo!

    Belghali stavolta pesca Orban che va a concludere in porta, parata di De Gea che salva ancora la sua porta!

  • 29'
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    Ancora Belghali che rientra sul destro andando al tiro, para De Gea.

  • 28'
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    Verona in attacco con Belghali che serve Bowie, il quale con il piede debole sbuccia il pallone al momento del tiro.

  • 26'
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    Entrambe le squadre provano a velocizzare il gioco, ma commettono tanti errori soprattuto in fase di costruzione.

  • 23'
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    Perde il pallone Gudmundsson e Bernede cerca Orban con il passaggio, interviene sulla traiettoria Comuzzo.

  • 21'
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    Conclusione di Kean, il suo tiro finisce però sulla sagoma di Fabbian.

  • 20'
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    Fagioli prova a servire con un pallone lungo Gudmundsson che prova ad arrivarci con il tacco, poi lo va a chiudere la difesa del Verona.

  • 17'
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    Va a battere il calcio di punizione Gudmundsson, pallone che esce a lato.

  • 16'
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    Il primo ammonito della gara è Gagliardini per una trattenuta su Gudmundsson.

  • 13'
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    Squadre in fase di studio, si intensifica la lotta a centrocampo.

  • 10'
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    Che parata De Gea!

    Bernede va alla conclusione in area diretta in porta, interviene in parata con la mano destra aperta De Gea!

  • 9'
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    Orban serve Bowie che va alla conclusione contropiede, para De Gea!

  • 6'
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    Calcio d'angolo per il Verona, De Gea viene ostruito in uscita alta dai giocatori giallobl.

  • 3'
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    Occasione per la Fiorentina!

    Gudmundsson cross in area, pallone respinto con Fagioli che va al tiro con l'esterno mandandolo sulla traversa!

  • 1'
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    Inizia la gara al ‘Bentegodi’! Forza viola!

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