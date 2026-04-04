Al primo tiro in porta dopo più di 80 minuti Fagioli castiga il Verona e la Fiorentina può scartare un uovo di Pasqua che sa di salvezza
Verona-Fiorentina 0-1 (82' Fagioli)
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Harrison, Ndour, Fagioli, Fabbian (58' Piccoli), Gosens (76' Balbo); Gudmundsson, Kean (76' Fazzini).
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96'
Finisce la gara! La Fiorentina vince a Verona grazie al gol di Fagioli siglato all'88' dopo una gara in cui i viola, a differenza degli avversari avevano creato pochissimo. Da segnalare l'espulsione di Gudmundsson all'86'.
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93'
Verona che prova l'assalto finale, la Fiorentina si difende come può.
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90'
Assegnati sei minuti di recupero.
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90'
Cambio anche per il Verona: esce Nelsson, va in campo Mosquera.
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89'
Doppio cambio per la Fiorentina: escono Fagioli e Comuzzo, vanno in campo Brescianini e Rugani.
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88'
Ammonito Belghali per un fallo commesso su Piccoli.
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86'
Espulsi Gudmundsson e Suslov!
A gioco fermo si trattengono a vicenda Gudmundsson e Suslov: scatta un parapiglia tra i due, tanto da strapparsi le maglie. Espulsi entrambi.
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84'
Ammonito Fagioli dopo un contrasto di gioco con Gagliardini: il centrocampista viola era diffidato, salterà la Lazio.
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82'
Gol della Fiorentina!
GOOOOOL! FAGIOLI! Azione della Fiorentina che si sviluppa sulla destra con Harrison, il quale serve Fagioli al limite dell'area. Il centrocampista viola prende la mira, calcia ed è palo gol per lo 0-1 viola!
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79'
Ammonito Nelsson che tocca il pallone di mano.
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76'
Cambi anche per la Fiorentina: escono Kean e Gosens, tocca a Fazzini e Balbo.
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75'
Doppio cambio nel Verona: escono Bernede e Oyegoke, vanno in campo Suslov e Bradaric.
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72'
Verona che continua a sviluppare gioco, la Fiorentina si trova a dover tornare sempre a fare muro sui tentativi degli avversari.
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70'
Ndour va a servire Fagioli che prova il tiro, ma il pallone gli rimbalza male davanti.
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68'
La Fiorentina non trova il modo di sviluppare un minimo di manovra a centrocampo, il Verona invece continua a fare il suo gioco.
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65'
Cambio nel Verona: esce Orban, tocca a Sarr.
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64'
Altro pallone recuperato dal Verona, Bowie prova il tiro sul secondo palo che va alto di pochissimo!
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62'
Brividi per la Fiorentina!
Cross di Frese in area con De Gea che stavolta sbaglia l'uscita, rimedia Gosens allontanando il pallone.
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59'
Verona che continua a creare in attacco con Akpa Akpro che mette un gran pallone nell'area viola ma non ci va nessun compagno in maglia gialloblù.
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58'
Primo cambio per la Fiorentina: esce Fabbian, va in campo Piccoli.
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55'
Belghali temporeggia nel tiro e poi serve Akpa-Akpro per la conclusione che viene deviata.
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55'
Il Verona gioca tanti palloni alti, ma la Fiorentina non arriva nemmeno su questi.
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52'
La Fiorentina non è cambiata per niente nell'atteggiamento rispetto al primo tempo: è infatti ancora il Verona a fare la partita.
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49'
Su cross di Oyegoke prova la rovesciata in area Orban, lo ostacola Fabbian.
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46'
Verona subito in attacco con Nelsson che per poco non colpisce di testa il pallone in area, poi Frese va alla conclusione, para e blocca il tiro De Gea.
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46'
Il secondo tempo inizia senza nessun cambio da entrambe le parti.
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46'
Il primo tempo tra Verona e Fiorentina finisce 0-0, con i padroni di casa che hanno dominato in campo creando tante occasioni da gol.
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44'
Ci sarà un minuto di recupero.
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44'
Si rivede la Fiorentina al tiro!
Harrison serve Gudmundsson che sposta il pallone e va al tiro: prova a toccarlo Kean in area ma poi scorre fuori.
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43'
Harrison crossa sul secondo palo per Kean, c'è la deviazione di Nelson.
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41'
La Fiorentina prova a costruire in attacco con Harrison, poi Fabbian commette fallo in attacco.
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38'
De Gea ancora protagonista!
Difesa della Fiorentina in bambola che ferma all'ultimo secondo Bowie, il quale ha comunque modo di servire a destra Oyegoke, la sua conclusione viene neutralizzata da De Gea che interviene tempestivamente!
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36'
Ci prova Oyegoke che con il mancino va alla conclusione, pallone che finisce fuori!
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34'
Verona che stazione nella metà campo della Fiorentina, i viola non trovano sbocchi in mezzo al campo dato che vengono spesso marcati a uomo.
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31'
Ancora De Gea decisivo!
Belghali stavolta pesca Orban che va a concludere in porta, parata di De Gea che salva ancora la sua porta!
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29'
Ancora Belghali che rientra sul destro andando al tiro, para De Gea.
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28'
Verona in attacco con Belghali che serve Bowie, il quale con il piede debole sbuccia il pallone al momento del tiro.
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26'
Entrambe le squadre provano a velocizzare il gioco, ma commettono tanti errori soprattuto in fase di costruzione.
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23'
Perde il pallone Gudmundsson e Bernede cerca Orban con il passaggio, interviene sulla traiettoria Comuzzo.
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21'
Conclusione di Kean, il suo tiro finisce però sulla sagoma di Fabbian.
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20'
Fagioli prova a servire con un pallone lungo Gudmundsson che prova ad arrivarci con il tacco, poi lo va a chiudere la difesa del Verona.
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17'
Va a battere il calcio di punizione Gudmundsson, pallone che esce a lato.
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16'
Il primo ammonito della gara è Gagliardini per una trattenuta su Gudmundsson.
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13'
Squadre in fase di studio, si intensifica la lotta a centrocampo.
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10'
Che parata De Gea!
Bernede va alla conclusione in area diretta in porta, interviene in parata con la mano destra aperta De Gea!
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9'
Orban serve Bowie che va alla conclusione contropiede, para De Gea!
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6'
Calcio d'angolo per il Verona, De Gea viene ostruito in uscita alta dai giocatori giallobl.
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3'
Occasione per la Fiorentina!
Gudmundsson cross in area, pallone respinto con Fagioli che va al tiro con l'esterno mandandolo sulla traversa!
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1'
Inizia la gara al ‘Bentegodi’! Forza viola!