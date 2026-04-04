Questo pomeriggio l'ex centrocampista del Verona Claudio Ferrarese, in passato compagno di squadra di Paolo Vanoli, è intervenuto a Radio Bruno per dire la sua sulla sfida di questo pomeriggio tra i gialloblu e la Fiorentina.

“Non si deve mai dare niente di scontato nel calcio. La Fiorentina fino a qualche mese fa si pensava che non potesse far piu di tanti punti, una squadra cheti era dimostrata scarica a livello fisico e mentale. Poi l’arrivo di Paolo in panchina ha sistemato un po’ di cose, sono molto contento per lui e sappiamo che non fosse piu di tanto semplice: tutti si aspettavano che la Fiorentina prima o poi ripartisse, ma quando non vinci mai so benissimo come le cose si complicano. Un plauso a Vanoli che è riuscito a ridare un animo a questa squadra, tirandola fuori in poco tempo dalle zone brutte della classifica. Questo tipo di partite sono possono essere pericolose, ma tutti ci auguriamo che la Fiorentina riesca a salvarsi e sono convinto che lo farà”.

“I meriti di Vanoli sono sotto gli occhi di tutti”

Un pensiero sull’ex compagno Paolo Vanoli: “Nello spogliatoio Paolo era un grande ‘rompiballe’, ma era un trascinatore sempre positivo: abbiamo vinto un campionato insieme e si è dimostrato un ragazzo straordinario con tanta voglia di dimostrare e un grande temperamento. E’ un tecnico che ha fatto tanta gavetta, riuscendo ad arrivare a fare una buona carriera: ero convinto che anche da allenatore potesse dire la sua, e la strada sarà ancora lunga. Non era scontato salvare la Fiorentina per le condizioni in cui si era messa, ma sono convito che alla fine ce la fare. Il suo merito, anche se ancora non è stato fatto niente, è stato quello di riuscire a compattare il gruppo: e non era una cosa scontata”.

“Attenta Fiorentina: il Verona non ha niente da perdere”

Uno sguardo anche al Verona: “Sono una squadra che adesso non ha niente da perdere. Secondo molti è gia retrocessa, e quindi affronterà le prossime partite spensierata sperando di vincerne il piu possibile e non sfigurare, anche se credo che sarà veramente difficile. Questa è una classica di quelle partite che considero pericolose, la Fiorentina ha tutto da perdere”.

“Fagioli è il futuro della Nazionale”

Un commento anche sulla stagione di Nicolo Fagioli: “E’ un buonissimo calciatore e non sono certo io a scoprirlo. La sua esclusione dai convocati per i play off è sicuramente d considerare molto strana e inattesa, ma ormai si tratta de passato. Allo stesso tempo credo che il prossimo ct lo prenderà sicuramente più in considerazione rispetto a Gattuso: può essere uno dei pilastri del futuro centrocampo. E' un ragazzo che ha sofferto tanto, ma adesso sta decisamente meglio".

“Paratici è un plus per la Fiorentina”

Ha poi concluso parlando di Paratici: “Un nome importante che ha lavorato in grandi club. Rappresenta un plus per la Fiorentina, ma andranno valutate le condizioni nelle quali lavorerà nella prossima stagione".