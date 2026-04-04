La Fiorentina da tutto ma la Juventus vince di corto muso: al Viola Park finisce 1-2 per le bianconere. E adesso la zona Champions...

Pochi minuti fa allo Stadio Curva Fiesole del Viola Park si è conclusa la partita tra la Fiorentina Femminile e la Juventus, sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A Femminile. E dopo una gara tutto sommato equilibrata, il risultato finale premia le ospiti: al novantesimo le bianconere hanno la meglio per 1-2.

Salvai decide a sfida: le bianconere superano di misura le padrone di casa

La Juventus parte bene che già dopo 12' minuti va in vantaggio grazie ad una rete di Thomas. Le padrone di casa non si fanno abbattere e provano ad imporre il gioco, riuscendo poi a trovare il pareggio nei minuti finali del primo tempo: al 39' è Omarsdottir a trovare la rete. Le squadre vanno quindi negli spogliatoi sulla parità, anche se nel recupero la Juventus si è vista annullare il gol del possibile vantaggio. Vantaggio che però arriva a metà secondo tempo: al 58' è Salvai a trovare la rete decisiva.

Juventus in zona Champions, Fiorentina al settimo posto

Con questo risultato le bianconere salgono al terzo posto, l'ultimo disponibile per una qualificazione in Champions League, a quota 32 punti. La sconfitta invece relega le ragazze di Pinones Arce a quota 26 punti, al settimo posto in classifica a pari punti con il Como.