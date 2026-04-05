Il finale di stagione si avvicina a grandi passi e con esso anche il mercato estivo. Per analizzare le possibili mosse della squadra viola, FiorentinaNews.Com ha intervistato l'intermediario di mercato e talent scout, Michele Fratini.

La Fiorentina ha tanti giocatori in prestito nella propria rosa, come dovrebbe agire?

“Secondo me la Fiorentina non riscatterà nessuno, tranne quelli che hanno l’obbligo. Paratici metterà le mani in prima persona stavolta e avrà la possibilità di rifare la Fiorentina in modo totale. Anche Solomon non so se verrà confermato, perché ci vuole gente che alzi il livello e Paratici ha le conoscenze giuste per farlo. Il nuovo Ds viola ha una panoramica internazionale si muoverà su questo mercato. Io poi credo e spero che riesca a fare anche la seconda squadra, l'Under 23, per far sì che molti giocatori delle giovanili continuino la loro crescita in riva all'Arno. Dei viola in prestito in Serie B invece vorrei rivedere a Firenze Harder, che sta facendo bene a Padova e secondo me è pronto per la Serie A. Un altro giovane che potrebbe dire la sua è Rubino, che sta facendo vedere dei buonissimi spunti”.

Ci sarà qualche cessione importante?

"Kean io lo tengo tutta la vita, qui si parla di uno dei 5 attaccanti più forti al mondo e non esagero. La Fiorentina deve rifare la squadra attorno a lui, con due esterni capaci di dribblare l'uomo e mandarlo in profondità o fare i cross. Nel calcio non si inventa niente, da sempre le squadre si fanno per gli attaccanti. Quando hai un attaccante devastante per forza, qualità e quantità come Kean devi costruire la rosa a sua misura. Un bomber come lui dove lo ritrovi? Abbiamo già visto che con 27 milioni prendi uno come Piccoli…"

Di acquisti invece potrebbero essercene parecchi…

“Io ricostruirei il centrocampo e prenderei dal Cardiff David Turnbull, classe ‘99 d'origine scozzese. È un centrocampista moderno e non costa tanto, potrebbe fare al caso della Fiorentina. Ma anche restando in Italia ce ne sono diversi, Pisilli per esempio. La Roma sembra voglia rinforzare molto la propria mediana e se il calciatore trovasse poco spazio potrebbe diventare un’occasione”.