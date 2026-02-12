Fratini: “La Fiorentina ha un giovane talento che mi ricorda Flachi. Kean? Oggi il calcio è cambiato e le punte…”

Lo scout e intermediario di mercato Michele Fratini è stato ospite di Pro Football Podcast su YouTube, spaziando tra retroscena e aneddoti della propria attività e avendo modo di parlare anche di argomenti legati alla Fiorentina.

‘Kean ha segnato 6 reti, oggi l’attaccante si sacrifica’

“Oggi ci sono sempre meno attaccanti, basta guardare la classifica marcatori della Serie A, ce ne sono pochi in doppia cifra. Lo stesso Lautaro Martinez non è una vera punta, sfrutta i varchi che gli vengono creati. Kean ha segnato 6 reti, l’attaccante oggi si sacrifica, non si gioca più per la punta. Prima tutti giocavano per la punta, oggi si valorizzano gli esterni e si fanno inserire le mezzali, è cambiato il calcio”.

‘Nelle movenze ricorda Flachi, lo si nota perché…’

“Un talento? La Fiorentina ha un 2010, che si chiama Federico Croci, che a mio modo di vedere non è il futuro ma addirittura il presente. Si sta già allenando sotto età con la Primavera ma questo può anche essere comune. Ricorda molto nelle movenze, e non vorrei essere blasfemo, Francesco Flachi. Lo si nota perché non essendo altissimo, anzi più basso del normale, lo vedi quando salta l’uomo. È piccolino ma quando dribbla lo si nota ancora di più”.

Fratini quindi ha schierato una formazione fatta di calciatori da lui segnalati nel corso della sua attività, inserendo in porta Alessio Cragno, estremo difensore fiorentino e commentando: “Lo vidi alla Cattolica Virtus, era stato bocciato dalla Fiorentina. Poi dico Perin, che alla Pistoiese era allenatore dall’ex portiere viola Gianmatteo Mareggini”. Quindi è il turno di Comuzzo in difesa: “Sull’uomo ricorda Vierchowod in marcatura, è un francobollo, ma ha ancora margini di miglioramento”.