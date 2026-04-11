Un De Gea uscito furente da Selhurst Park: compagni indifendibili sul raddoppio del Palace

E' diventato capitano a stagione in corso, una delle tante note astruse della stagione della Fiorentina e spesso è toccato proprio a lui parlare al termini dei rovescioni patiti dai suoi. Per David De Gea un compito piuttosto ingrato, così come quello di difendere i pali di una squadra così perforata.

Il Corriere dello Sport lo descrive come furente, al termine della gara di Conference a Londra, in particolare per l'arrendevolezza dei compagni sul secondo gol di Mitchell, dopo che con un miracolo aveva sventato il tentativo di Mateta. Anche lo spagnolo ha vissuto fasi complicate in questa stagione ma il suo carisma è emerso nelle occasioni in cui ha dovuto prendere la parola. Lui che a Selhurst Park in carriera aveva subito appena 7 reti in 10 gare.