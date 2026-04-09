De Gea: "Impresa difficile, non impossibile ma il terzo gol ci fa male. Non si può regalare mezz'ora a un club di Premier"

Prende la parola David De Gea a Sky dopo la debacle per 3-0 della Fiorentina sul campo del Crystal Palace:

"Sembra difficile, non impossibile, questo terzo gol ci fa male all’ultimo minuto, da un cross troppo facile. Ma il calcio è così: si deve stare concentrati per 95 minuti, sappiamo che loro sono una squadra forte. Dobbiamo fare qualcosa di meraviglioso al ritorno al Franchi per cercare il 3-0.

Non dobbiamo dimenticare che tre mesi eravamo in condizioni molto difficili. La squadra sta facendo molto meglio, stiamo facendo cose importanti anche se sembra di no perché era molto difficile la situazione di prima. Abbiamo regalato venti-trenta minuti e contro una squadra di Premier League vuol dire subire due gol. Poi nel secondo tempo potevamo anche segnare e sarebbe cambiata la partita. Ora abbiamo un’altra importante lunedì e dobbiamo fare bene per non retrocedere.

Il calcio inglese? E’ davanti alla Serie A, hanno più soldi e strutture, fanno le cose molto bene. Magari abbiamo peccato nei primi minuti, dopo è diventata dura, anche se abbiamo fatto un secondo tempo dove meritavamo anche il gol".