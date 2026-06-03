Il mercato della Fiorentina comincia a muoversi: ecco chi può essere il primo colpo viola
In attesa dell'annuncio dell'arrivo di Grosso sulla panchina della Fiorentina, comincia timidamente a muoversi anche il mercato viola.
Primo colpo?
E da più parti il club viola è stato segnalato sulle tracce di Alajbegovic, esterno bosniaco classe 2007 del Bayer Leverkusen. Su di lui c'è mezza Europa, ma secondo La Nazione può essere il primo colpo dei gigliati. Così come c'è una certa convergenza sul nome di Volpato.
Svincolati
Al netto di una decisione definitiva su Solomon che non è ancora stata presa, servono esterni offensivi per i quali è possibile anche rivolgersi al mercato degli svincolati che presenta anche gente come Kostic ed El Shaarawy.
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