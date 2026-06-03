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De Gea vuole Firenze. Dal portiere arriva l'ok all'operazione rilancio

Redazione /
David De Gea
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Il portiere David De Gea ha dato l’ok per rimanere alla Fiorentina. Questo è quello che scrive stamani in merito il Corriere dello Sport-Stadio

Tutto in mano al club

Ora tutto dipende solo dal club che ha in mano il giocatore (contratto rinnovato la scorsa estate fino al 2028) e deve decidere cosa fare con lui. 

Verso la permanenza

Il portiere va verso la permanenza, si legge ancora sul quotidiano sportivo, c’è voglia di rilancio prima di tutto da parte sua. È quindi probabile che si scelga la strada della continuità, ma la società dovrà sciogliere le riserve in merito. 

 

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