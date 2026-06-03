De Gea vuole Firenze. Dal portiere arriva l'ok all'operazione rilancio
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il portiere David De Gea ha dato l’ok per rimanere alla Fiorentina. Questo è quello che scrive stamani in merito il Corriere dello Sport-Stadio.
Tutto in mano al club
Ora tutto dipende solo dal club che ha in mano il giocatore (contratto rinnovato la scorsa estate fino al 2028) e deve decidere cosa fare con lui.
Verso la permanenza
Il portiere va verso la permanenza, si legge ancora sul quotidiano sportivo, c’è voglia di rilancio prima di tutto da parte sua. È quindi probabile che si scelga la strada della continuità, ma la società dovrà sciogliere le riserve in merito.
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