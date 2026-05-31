Comolli tiene calda la pista De Gea e fissa un incontro con Paratici. Le cifre della possibile operazione

La Juventus è decisa a rinnovare il reparto portieri. Dopo la disastrosa stagione di Di Gregorio i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo estremo difensore; De Gea rimane uno dei profili più apprezzati.

Incontro fra le parti

Secondo quanto scrive Tuttosport, quotidiano molto vicino alle vicende di mercato bianconere, Comolli ha intenzione di programmare un incontro con la Fiorentina per tornare a discutere di David de Gea. Il portiere spagnolo unisce esperienza e solidità ad un costo relativamente basso; fattore che potrebbe convincere la squadra di Torino.

Richieste viola

La Fiorentina non farebbe certamente muro di fronte ad un'offerta, così da alleggerire il monte ingaggi e ottenere un gruzzoletto da reinvestire. Secondo il quotidiano di Torino la richiesta economica della squadra viola si aggira fra i 5 e i 10 milioni di euro.