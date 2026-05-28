De Gea: "Stagione impegnativa per tutti, ma da capitano sento la responsabilità" - FOTO

Tempo di bilanci in casa Fiorentina quest'oggi. E dopo le parole di Marco Brescianini, pochi minuti fa è tornato a parlare anche il numero uno viola David De Gea. Il portiere spagnolo, ormai capitano da 6 mesi, ha fatto una breve analisi della stagione con un post sui propri canali social.

“Una stagione impegnativa per tutti noi, ma una in cui abbiamo finalmente dimostrato cosa rappresenta questo club, il cuore, la lotta, i valori che ci definiscono. Quelli che vivono questo club ogni giorno capiscono cosa significa chiedere di più”.

“Da capitano sono grato per ogni singolo momento di quest'anno”

Ha anche aggiunto: “Come capitano di questo incredibile club, sento la responsabilità. Grato per ogni singolo momento di quest'anno, da tutti quelli del club ai miei compagni di squadra, al team di gestione e al personale. Ora è il momento di riposare e recuperare. Forza Viola”.