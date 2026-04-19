Valentini chiude in ritardo su Rabiot e salva un tiro sulla linea, il Milan espugna Verona. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Il Milan espugna Verona. Lo fa di misura e anche con il minimo sforzo viene da dire. Basta un’azione, una sola azione fatta bene per trovare il gol-partita. Al 41’ bella palla di Leao in profondità per l’inserimento di Rabiot, diagonale rasoterra del francese sull’uscita di Montipò e palla in fondo al sacco per l’1-0 finale. In ritardo nella circostanza, la chiusura al centro del difensore di proprietà della Fiorentina, Valentini, che è stato schierato titolare da Sammarco e si è fatto tutta la partita in campo.

Molto Verona nella ripresa

Non succede tantissimo nella ripresa. Ci sono tre iniziative interessanti del Verona che è stato per larga parte della frazione nella metà campo rossonera. Poi un gol di Gabbia annullato per fuorigioco al 74’ e un salvataggio, quasi sulla linea a portiere battuto, di Valentini su conclusione di Bartesaghi.

Come cambia la classifica

I gialloblu hanno sostanzialmente ammainato bandiera bianca. La retrocessione in B non è matematica ma è proprio dietro l’angolo, anche perché i veneti hanno ottenuto solamente tre punti nelle ultime nove gare e sono all’ultimo posto in compagnia del Pisa con 18 punti. Il Milan invece riaggancia il Napoli al secondo posto, dietro l’Inter con 66 punti.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Napoli 66, Milan 66, Juventus 60, Como 58, Roma 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 40, Parma 39, Genoa 36, Fiorentina 35, Cagliari 33, Cremonese 28, Lecce 27, Verona 18, Pisa 18.