Sette punti nel segno di De Gea: i numeri eccezionali del portiere viola tra Inter, Verona e Lazio

I numeri della Fiorentina sono in rialzo dall'arrivo di Paolo Vanoli, e non potrebbe essere altrimenti visto che la squadra viola è passata dall'ultimo posto a un vantaggio di otto punti sulla zona retrocessione nel giro di quattro mesi. Ma i numeri corali non sono gli unici degni di nota perché, come spesso accade, quando la squadra va bene anche i singoli migliorano il proprio rendimento.

Numeri in rialzo per De Gea

Non è un caso dunque che David De Gea, nelle ultime tre partite, abbia collezionato delle statistiche davvero eccezionali, consentendo alla Fiorentina di ottenere sette punti fondamentali. Contro l'Inter il portiere viola ha compiuto una parata decisiva al 94esimo su Esposito, chiudendo con lo 0,98 di gol evitati. Dato quest'ultimo salito a 1,02 contro il Verona (otto le parate totali) e addirittura a 1,80 contro la Lazio, con gli interventi capolavoro su Zaccagni e Ratkow in apertura e in chiusura di gara.