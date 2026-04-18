"Il Milan non ha intenzione di pagare i 62 milioni di clausola, ma Kean è un giocatore seguito"

Che ne sarà di Moise Kean? Il centravanti potrebbe lasciare la Fiorentina al termine di questa stagione e il Milan potrebbe accoglierlo a braccia aperte.

Però non a tutti i costi. Il club rossonero ad esempio non ha alcuna intenzione di tirare fuori i 62 milioni di euro della sua clausola.

“La clausola? No, grazie”

Scrive in proposito il giornalista Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport : “Il Milan non ha intenzione di pagare la clausola da 62 milioni fissata dalla Fiorentina, però ma Kean è un giocatore seguito, che a Massimiliano Allegri piace da tempo”.

“Ma la Fiorentina scenderebbe sotto i 50 milioni?”

E poi: "La Fiorentina può trattare, ma scenderebbe sotto i 50 milioni? Con Kean si prende una punta ancora piuttosto giovane (26 anni compiuti a febbraio), testata in Italia, che però ha avuto due sole stagioni molto prolifiche in carriera: con il Psg nel 2020-21 ha segnato 17 gol, con la Fiorentina nel 2024-25 è arrivato a 25. Negli ultimi mesi, invece, alti e bassi".