Come sta la Fiorentina a due giorni dalla trasferta di Lecce? Vanoli perde la speranza per Kean, Fagioli e Ranieri ci saranno.

A due giorni dall'importante trasferta di Lecce, che in caso di vittoria potrebbe mettere quasi definitivamente salvo la Fiorentina di Paolo Vanoli, l'edizione odierna del Pentasport ha cercato di fare il punto in casa viola, soprattutto per quello che riguarda le condizioni fisiche degli infortunati. E le soluzioni da valutare sono molte.

La situazione di Moise Kean continua a preoccupare: l'attaccante sente ancora dolore alla tibia

E chiaramente la situazione piu clamorosa resta quella legata a Moise Kean. Dopo le parole di ieri del fratello del centravanti gigliato il problema alla tibia è qualcosa di molto piu serio di quello che si credeva: l'attaccante continua a sentire tanto dolore, tanto che la sua disponibilità in futuro sarà da valutare giorno dopo giorno. Il problema deriva dall'esperienza in bianconero e molto probabilmente continuerà ad influenzarlo lungo tutta la sua carriera. Contro il Lecce sicuramente non ci sarà, con il giocatore che dovrebbe restare al Viola Park per svolgere le cure del caso: non esiste una data precisa per il rientro ma appunto servirà capire, assieme al giocatore, l'evolversi dell'infortunio., senza ovviamente forzare.

Nessun problema per Fagioli e Ranieri: Gosens e Pongracic invece saranno out

Arrivano invece novità positive per Nicolò Fagioli, che sta bene e negli ultimi giorni si è regolarmente allenato coi compagni: nei giorni scorsi era stato bloccato da un virus intestinale, niente che possa comunque mettere in discussione una sua convocazione in vista di lunedì. Diversa la situazione invece per Gosens, uscito acciaccato dalla sfida di giovedì contro il Crystal Palace: a Lecce ci sarà, ma nelle ultime ore cresce una candidatura di Balbo. Nessun problema invece per Ranieri, mentre Pongracic molto probabilmente dovrebbe lasciar il posto a Rugani.

Parisi e Fortini vedono la luce: il match contro il Sassuolo dovrebbe essere il giorno del loro rientro

Poche novità per Parisi, che è ancora alle prese con l'edema osseo che lo sta tenendo furi dal campo ormai da qualche settimana: un infortunio molto scomodo che non da tregua al laterale. Non recupera sicuramente in vista di Lecce, mentre con il Sassuolo dovrebbe fare ritorno almeno tra i convocati. Fortini era il piu vicino al rientro ma vista la situazione di classifica piu tranquilla, lo staff gigliato preferisce non rischiare e prendersi ancora qualche giorno di tempo per lasciarlo riniziare ad allenarsi.