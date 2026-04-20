Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Lecce: "Questa è una partita importante. Sono punti pesanti che ci avvicinano a qualcosa di importante, ma sappiamo che giochiamo su un campo difficile contro una squadra che vuole i punti come noi. Dovremo stare molto attenti".

Su Solomon in panchina

Vanoli ha proseguito: Su Solomon che non parte titolare ha dichiarato: "Si tratta di una questione di gestione perché veniva da un lungo infortunio e ha fatto una grande partita contro il Crystal Palace. Avrei rischiato a metterlo da subito".

Su Kean

E sull'assenza di Kean per la tibia dolorante ha detto: "Ha questo problema, ma sia noi che lui ci stiamo impegnando per averlo con disponibile il prima possibile perché resta un giocatore importante".