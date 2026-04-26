Vanoli: "Un altro punto importante, è mancato solo il guizzo. Gudmundsson si sta sacrificando tanto per la squadra"

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a DAZN nel post partita del match contro il Sassuolo, analizzando diverse cose della gara viola.

Le parole di Vanoli

“È mancato solo il guizzo e la determinazione di buttare dentro quella palla. Abbiamo fatto un’ottima prestazione, cercando a tutti i costi la vittoria. Siamo stati bravi a limitare le loro transizioni. Serviva forse un po’ di lucidità, ma abbiamo fatto un’ottima partita. Un altro punto importante che si aggiunge".

Su Gudmundsson

“A Gudmundsson è mancata solo l’ultima cosa. Ha giocato molto bene in quella posizione. Ha numeri meno altisonanti, ma sta facendo un grande sacrificio per la squadra: prima esterno, poi oggi in un ruolo che non gli si addice. Abbiamo bisogno di tutti per arrivare in fondo”.

Sul gesto di Mandragora alla sostituzione

“Con Mandragora? Sono cose che fanno parte del gioco. Anche lui ha fatto una buona prestazione. L’ho fatto anche io quando ero giocatore.”