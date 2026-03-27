Amoruso: "Fagioli meritava la Nazionale, ma se ci andrà Gattuso lo porterà al Mondiale. Kean e Solomon..."

L'ex Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno per parlare della squadra di Paolo Vanoli e dei prossimi impegni della squadra viola.

Kean e Solomon

“Kean ha segnato una rete splendida: stop, controllo e tiro in un tempo rapidissimo. È sicuramente una buona notizia per la Fiorentina. Solomon? Sarà molto utile in questo finale di stagione. Offre diverse soluzioni, sia in fase offensiva che difensiva. Avere un giocatore capace di ripartire velocemente e trasformare un’azione difensiva in offensiva fa la differenza. Ha qualità nel dribbling e arriva facilmente al tiro. Sarà una risorsa importante contro squadre come Hellas Verona e il Lecce, che tendono a lasciare spazi”.

E su Fagioli

"Credo che meritasse la chiamata per quanto fatto negli ultimi mesi. Tuttavia, in momenti delicati, è normale che l’allenatore punti su giocatori già rodati. Gattuso ha privilegiato il gruppo con cui ha già costruito qualcosa. Sono comunque convinto che Fagioli farà parte della rosa in vista del Mondiale».