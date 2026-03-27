Il giornalista de La Nazione e tifoso viola Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina e di alcuni singoli a disposizione di Paolo Vanoli.

Sui singoli

“La Fiorentina ha due uomini che saltano l'uomo: Parisi, che però è adattato, e Solomon, che dunque è indispensabile. Gudmundsson non salta mai l'uomo, passa la palla spesso e volentieri indietro. C'è da capire come Vanoli gestirà l'israeliano: se metterlo a destra o utilizzarlo come alternativa all'islandese”.

Su Vanoli

“Vanoli? Profonda stima per quello che ha fatto per la Fiorentina. Ha lottato da solo. Adesso ci deve essere massimo rispetto. Il finale migliore, con la salvezza e la vittoria della Conference, potrebbe far pensare. Però io penso ci sia voglia di rifondare profondamente la Fiorentina. Se ricominci devi partire da un progetto tattico. Ovviamente Vanoli quando è arrivato qui e nelle condizioni in cui era la squadra come poteva fare il giochista?”.