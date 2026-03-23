Ferrara: "Se il fagiolismo va al potere tutto diventa possibile. Vanoli lo ha fatto risorgere dai suoi incubi"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha scritto sul quotidiano locale il suo commento su Fiorentina-Inter, sottolineando alcuni aspetti particolari.
“Se il fagiolismo va al potere…”
“Se il fagiolismo va al potere - è questo l'incipit - se i compagni di reparto lo seguono, se la Fiorentina trova l'intensità che serve allora riprendere l'Inter e portare nello spogliatoio un punto più che meritato diventa possibile”.
“Vanoli lo ha fatto risorgere”
Ferrara ha visto “la miglior Fiorentina di questa stagione complicata” grazie anche ad un Fagioli che “Vanoli ha fatto risorgere dai suoi incubi”.
“Paratona di De Gea”
Ci sono state “tante storie dentro questa notte di calcio vero, compresa una paratona all'ultimo respiro di De Gea. Applausi”.
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