Ndour esce dal suo ritmo blando per lo scatto giusto e per punire la condotta presuntuosa dell'Inter. Ranieri osserva Esposito

Avvio shock: 45 secondi e la palla è già alle spalle di De Gea. Un attimo dopo la scena si ripete ma, fortunatamente, Barella è in fuorigioco per centimetri. La Fiorentina pare un pugile suonato in attesa del ko. Col passare dei minuti la situazione si riequilibria, si stabilizza, le due squadre giocano alla pari. L’Inter è più forte e picchia pure. I viola replicano con la forza della volontà: quella spesso assente nelle tante partite precedenti.

Il pareggio e la tenuta

Il pareggio di Ndour è l’inevitabile epilogo di una condotta presuntuosa da parte dei primi in classifica…Tuttavia la Fiorentina tiene nonostante i soliti cambi di Vanoli poco comprensibili nei minuti di recupero.

Voti e giudizi

Ranieri: 5,5 Osserva Esposito che salta e segna indisturbato. Tanta foga ma scarsa lucidità.

Ndour: 7 Esce dal suo tipico ritmo blando per uno scatto che lo porta ad essere nel posto giusto al momento giusto. Gol e un secondo tempo di grande personalità.

Brescianini: 6,5 Tenta qualche inserimento offensivo e usa la sua stazza fisica per contrastare le prepotenze nerazzurre.

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