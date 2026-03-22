Le nostre PAGELLE: Ndour la rimette a posto, Harrison sfiora il gol della domenica e De Gea sigilla il pareggio

De Gea: 7 Entra in azione sul serio solamente nel finale di gara. Prima si ritrova un comodo pallone tra le braccia, poi dice di no ad Esposito con un grande intervento tutto fatto di reattività all'ultima azione della partita, sigillando il pareggio.

Dodo: 6 Dopo un paio di tentativi fuori giri, mette quella che sembra la palla giusta per la testa di Gud, ma l'islandese devia fuori di testa da buonissima posizione. A corrente alterna va avanti la sua gara, vale a dire tra palloni interessanti e altri sballati.

Pongracic: 6,5 Fa sentire il suo peso sugli avversari. L'arbitro non gli passa niente, ma su cinque falli che gli vengono fischiati ce ne sarà uno effettivo.

Ranieri: 5 Purtroppo per la Fiorentina, ci mette una quindicina di minuti, giusto il tempo di lasciare solo Esposito al limite dell'area piccola (gol) e consentirgli un taglio dietro con relativa, grande, opportunità di raddoppiare non sfruttata per nostra fortuna. Consente ad Esposito di concludere anche

Gosens: 6 Ha il suo daffare in una fascia in cui si ritrova a confrontarsi spesso con un certo Dumfries. E finisce per cavarsela.

Brescianini: 6,5 Secondo tempo davvero di grande sostanza, grande corsa e da area ad area. Gli manca solo la conclusione (o l'assist per un compagno) in una bella percussione centrale.

Fagioli: 7 Ha la grande capacità di non farsi prendere dall'ansia col pallone tra i piedi e così riesce a gestire bene anche le situazioni più difficili. E' l'ispiratore dell'1-1 a viola perché riesce ad imbeccare Gudmundsson solo sulla sinistra. Fabbian: SV.

Ndour: 7 Ci mette 25 minuti la Fiorentina per fare un tiro nel secondo tempo e questa conclusione parte dai suoi piedi (respinta di Sommer). E al 77' si tramuta in attaccante di razza per il tap in che vale l'1-1.

Parisi: 5,5 Una mina che viene disinnescata bene dalla retroguardia interista. Non riesce praticamente mai a partire come fatto nelle ultime prestazioni. Harrison: 6,5 Entrata d'impatto e, notizia nella notizia, dalla parte destra con il piede invertito. Un suo sinistro finisce fuori veramente per una questione di centimetri. Sfiora il gol della domenica.

Gudmundsson: 6 Di ciuffo mette fuori un bel pallone scodellato da Dodo. Ricompare come per magia nell'azione del pareggio perché costringe Sommer a respingere un suo tiro (poi Ndour ribadisce in gol). Ha la palla per il 2-1, ma calcia male da dentro l'area. Comuzzo: SV.

Kean: 5,5 Le occasioni per fare male all'Inter non gli mancano nel primo tempo. Su una palla in profondità di Fagioli si fa rimontare dai difensori nerazzurri. Su un tiro uscito strozzato da Brescianini arriva con un attimo di ritardo all'impatto col pallone da due passi. Deve lottare davvero tanto per potersi guadagnare un briciolo di spazio. Piccoli: SV.

Vanoli: 6 Al netto degli ultimi due cambi, che non hanno ragion d'essere (e tra l'altro la Fiorentina ha rischiato di prendere gol al 94' per aver abbassato troppo il baricentro) la sua squadra regge bene l'urto della corazzata nerazzurra e non viene stordita da una rete segnata al primo minuto di gioco.