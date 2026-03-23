Zazzaroni: "Paratici ha tolto due punti a Marotta. Ma Fiorentina e Inter non possono permettersi piccole rivincite personali"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, nel commentare quanto avvenuto nell'ultima giornata di campionato, si è soffermato anche sulla gara tra Fiorentina e Inter, chiusa in parità.

“Paratici ha tolto due punti a Marotta”

Zazzaroni ha scritto sul proprio giornale: “Paratici ha tolto due punti a Marotta che l’aveva in qualche modo creato alla Samp, su suggerimento di Lorenzo Marronaro, e coltivato alla Juve: da un po’ di tempo i due non sono più tanto legati (eufemismo)”.

“Fiorentina e Inter non possono permettersi…”

E poi: “Non è però questo il punto: Fiorentina e Inter non possono infatti permettersi obiettivi e piccole rivincite personali. Obiettivi (di società) che dopo il pari del Franchi sono ancora alla portata per entrambe: i ragionamenti che riguardano l’Inter sul + 6 sul Milan e sul + 7 sul Napoli sono d’aria, al momento, di concreto c’è solo la flessione di risultati della squadra di Chivu”.