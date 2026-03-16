Ripa: "A me Harrison piace, ma è in difficoltà adesso. Serve Parisi davanti. Gosens? Se ha qualche minuto lo devi mettere"

L'ex Fiorentina Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio, intervenendo sulla partita di stasera e sul dubbio di formazione di Vanoli a poche ore dalla sfida contro la Cremonese.

“A me Harrison piace molto, ma credo che in questo momento sia in difficoltà, soprattutto nella fase offensiva. Al di là di qualche cross sbagliato o altri dettagli, il rendimento non è il massimo. Credo che Parisi debba avere un ruolo in questa Fiorentina e quindi preferirei vederlo alto con Gosens dietro. Gosens è uno che se ha qualche minuto nelle gambe lo devi mettere dentro”

Sulla classifica

“Non è facile cambiare l'obiettivo in corsa. Certo, a inizio anno abbiamo veramente sbagliato tutti sulle valutazioni, ma succede”.