La probabile formazione della Fiorentina: Parisi torna ala, Kean a tutti i costi. Ogni tanto tocca anche a Brescianini?

L'idea di Vanoli è quella di rilanciare il “suo” Fabiano Parisi da esterno offensivo, ruolo nel quale si è calato negli ultimi mesi, con risultati comunque non peggiori di quelli di Harrison. Naturale quindi il rimpiazzo nei quattro dietro di Gosens.

Il dubbio più grosso riguarda però Kean ma la convocazione e le ultime ore autorizzano l'ottimismo e si farà di tutto per rilanciarlo da titolare, in una sfida cruciale. Ultimo dubbio la seconda mezzala, dove per questioni anche di lista Uefa è sparito da Udine Marco Brescianini: potrebbe toccare nuovamente a lui a stasera, con Ndour che ne ha giocato diverse di fila.

De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Mandragora, Brescianini; Parisi, Gudmundsson, Kean.