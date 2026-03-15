Fortini costretto al forfait contro la Cremonese. Il motivo dietro la mancata convocazione del giovane viola

Niccolò Fortini, dopo aver cominciato dal primo minuto la partita di Conference League contro il Rakow, non seguirà la squadra viola nella trasferta cruciale per la lotta salvezza contro la Cremonese.

Il problema fisico

Il terzino viola sarebbe alle prese con una fastidiosa Lombalgia che si sarebbe presentata proprio dopo la sfida contro i polacchi. L'infortunio non sembra grave, ma lo staff medico in via precauzionale ha preferito dare un turno di riposo completo al giovane viola.

Rientro in gruppo

La speranza è che già nei prossimi giorni l'esterno prodotto del vivaio gigliato possa rientrare in gruppo in vista del doppio impegno settimanale contro il Rakow e l'Inter.