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Non solo Kean in dubbio, anche un giovane difensore potrebbe saltare la trasferta contro la Cremonese

Redazione /
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La Nazione sottolinea come non ci sia solo il nome di Moise Kean tra i dubbi per la sfida di domani contro la Cremonese

Altro dubbio

In casa Fiorentina, Paolo Vanoli deve fare i conti anche con le condizioni di Niccolò Fortini, terzino viola classe 2006 che ha accusato un problema fisico nella sfida contro il Rakow in Conference League. 

Le condizioni

Nella giornata di ieri Fortini ha effettuato alcuni esami medici, che non hanno evidenziato niente di grave. Il fastidio però potrebbe tenerlo fuori almeno per la gara a Cremona. 

 

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