Carobbi: "Ci sono rimasto male quando non ho visto Fortini ma un cambio modulo. Non mi sorprenderei se volesse andarsene"

Ex viola in campo ed oggi allenatore, Stefano Carobbi al Corriere dello Sport ha parlato di esterni, a partire da Dodo finendo con Fortini e il suo futuro:

"Sul piano fisico non se ne può fare a meno ma sono convinto che gli serva un sostegno davanti, altrimenti la squadra perde tantissimo in fase difensiva. Il brasiliano salta l’uomo, attacca, corre. Il cambio modulo senza di lui? Ci sono rimasto male, non ne ho capito il motivo. C’era pronto Fortini come sostituto di ruolo… Non mi sorprenderei se poi quest’ultimo volesse andarsene".