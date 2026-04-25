Fiorentina e Sassuolo, l'incastro perfetto in panchina è servito. Tutti i personaggi coivolti

Che qualcosa si muova dietro a Fabio Grosso è un fatto evidente. L'attuale tecnico del Sassuolo è molto probabile che lasci la realtà emiliana al termine di questa stagione, molto positiva.

Aquilani

A conferma di questo c'è il fatto che il club neroverde ha già avvicinato una vecchia conoscenza di casa Fiorentina, come Alberto Aquilani che, dopo essere passato per le giovanili viola e per il Pisa, sta guidando al meglio il Catanzaro in Serie B.

Grosso

A chiudere il cerchio e questo nodo che lega Fiorentina e Sassuolo potrebbe esserci proprio il passaggio di Grosso in viola. Con Fabio Paratici c'è un rapporto che possiamo dire di amicizia, dato che i due hanno già lavorato assieme in passato e anche la reciproca stima.

Il giro è apparecchiato, anche se è ancora presto per dire che è tutto già chiuso così.