Vanoli e la Fiorentina continuano a predicare prudenza: Piccoli resta ancora in dubbio per l'Olimpico. Le novità arrivano in difesa

A tre giorni dalla sfida di lunedì sera contro la Roma di Giampiero Gasperini, l’edizione odierna del Pentasport ha cercato di fare il punto della sitazone in casa Fiorentina, soprattutto per quello che riguarda la condizione fisica di alcuni dei giocatori, ormai da settimane, in dubbio. E rispetto a qualche settimana fa la situazione sembra esser migliorata per Paolo Vanoli.

Ecco come stanno gli attaccanti della Fiorentina

A partire dal centravanti. Se sappiamo molto bene dopo i comunicati di questa settimana che Moise Kean non sarà presente a Roma per motivi personali, anche son ci sarebbe stato ugualmente per il problema alla tibia, poco si sa sul suo rientro in campo. Secondo quanto trapela dal Viola Park il ragazzo punta a tornare a disposizione per la gara successiva contro il Genoa, con l'obiettivo almeno di accomodarsi in panchina. Situazione simile anche per l'altro centravanti viola, Roberto Piccoli: l’attaccante sta provando a strappare una convocazione per l'Olimpico, ma in casa Fiorentina prevale la linea della prudenza, con l'intenzione di averlo al meglio proprio contro il Genoa evitando possibili ricadute. In caso di un ennesimo forfait l’idea di Vanoli è quello di riproporre Albert Gudmundsson in posizione di falso nove, resta infatti ancora indietro nelle gerarchie Braschi.

Le buone notizie arrivano in difesa

In difesa restano da monitorare le condizioni di Fabiano Parisi e Robin Gosens. Entrambi hanno alternato lavoro individuale e sedute in gruppo, ma il tedesco appare più avanti nel percorso di recupero e potrebbe essere disponibile già per la trasferta di Roma. Più indietro invece Parisi, anche a causa di un infortunio più serio: per lui è più probabile un rientro nella gara successiva. Qualora il tedesco non dovesse farcela, sulla corsia sinistra potrebbe essere adattato Luca Ranieri, con Daniele Rugani pronto a subentrare al centro della difesa.