La Nazione: Quanti dubbi, ma Piccoli vuole forzare

Sul QS de La Nazione si parla questa mattina della partita della Fiorentina contro la Roma e del futuro di alcuni giocatori.

Prima pagina

Si legge in prima pagina: “Spese in viola, la lista di Gasp”.

Pagina 2

A pagina 2: “Occhio ragazzi, Gasp vi guarda dodo, Gud e Fortini. Dalla Roma al futuro, intreccio pericoloso”. E a destra: “Grosso, Vanoli o…? La scelta del club entro fine mese".

Pagina 3

A pagina 3: "La situazione del gruppo. Gosens e Parisi in dubbio. Piccoli vorrebbe forzare. E Kean sarà di nuovo papà".