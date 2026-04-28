La Nazione: Scoppia il caso Braschi, la scelta che fa discutere

Due pagine sulla Fiorentina all'interno de La Nazione di oggi.

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L'apertura è per: "Chiamateli (ancora?) gli intoccabili

Kean: c'è da scegliere Dodo, contratto rebus Anche De Gea al bivio". Sottotitolo: “Firenze li ha eletti punti riferimento, ora sono in balia del futuro”. Di spalla: “Harrison e Solomon I dubbi sul riscatto”. E anche: “Grosso corre veloce Sarri, quanti paletti”.

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Spazio per: “Entra. No, non entra più Scoppia il caso Braschi I tifosi 'invadono' i social”. Sottotitolo: “Si scalda a lungo, ma rimane in panchina. Interviene anche il virologo Bassetti”. Infine leggiamo: “Prove di recupero per Parisi Piccoli punta sull'Olimpico”.