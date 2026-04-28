Stadio Franchi, la fase tre resta fuori tra Fiorentina e Comune. Entra in scena il Ministero per il reperimento fondi

Con i 55 milioni di euro che la Fiorentina ha intenzione di investire sul rifacimento del Franchi, la fase due dei lavori è a posto.

Fase tre da mettere a punto

Resta fuori per il momento però la questione spinosa della fase tre, ovvero i 30 milioni necessari per arredi, skybox e area hospitality. Le cosiddette rifiniture che sono però indispensabili per un certo tipo di discorso, anche perché sono una parte rilevante dei futuri introiti del club gigliato.

Regione e Ministero

Su La Nazione si legge che di questo se ne riparlerà solo in una fase successiva con l'obiettivo di sfruttare i 15/20 milioni che metterebbe sul tavolo la Regione e i 10 milioni di risorse ministeriali, un fondo equity per gli stadi di Euro 2032 che verrà configurato nel giro di due settimane. E non a caso ieri a Firenze c'era il ministro dello Sport, Andrea Abodi.