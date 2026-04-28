Una freccia che punta nella direzione di Grosso, ma Sarri è da monitorare. Vanoli invece...
Fabio Grosso
La Fiorentina è pronta per ripartire con un nuovo allenatore nella prossima stagione.
Grosso e Vanoli
Su La Nazione si legge che la freccia punta nella direzione di Grosso che appare come il maggior indiziato a prendere il posto di Vanoli che andrà a chiarire la propria posizione non appena il campionato sarà finito.
Sarri
Da monitorare con attenzione la situazione di Sarri che comunque deve giocarsi una finale di Coppa Italia con la Lazio. Sul tecnico toscano, si legge ancora, esiste una forte concorrenza.
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