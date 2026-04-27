Sassuolo-Grosso, c'è aria di addio: Carnevali ha già scelto il suo successore. Da ex terzino... a ex terzino

Non è più un segreto il corteggiamento in corso tra la Fiorentina e Fabio Grosso, attuale allenatore del Sassuolo. Sembra infatti che anche la società neroverde si sia rassegnata alla separazione col suo attuale tecnico, tanto che è già spuntato il primo nome per succedergli.

Pronto il sostituto

Lo riporta Tuttomercatoweb.com: in pole position per la panchina del Sassuolo ci sarebbe un altro ex terzino italiano, quale Ignazio Abate, che attualmente sta portando la Juve Stabia nella zona play-off di Serie B. Lui è il preferito dell'AD neroverde Giovanni Carnevali, che quindi sembrerebbe star facendo i conti con un imminente addio del suo allenatore. Chissà se in direzione Firenze…