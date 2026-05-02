De Sisti: "Fiorentina e Roma? E' stato come amare due donne, anche se c'è chi pensa che è impossibile"

Cinque stagioni alla Roma, nove alla Fiorentina con tanto di vittoria del secondo, storico, scudetto, del club viola. Poi un altro spicchio di carriera in giallorosso e la panchina a Firenze. Si possono avere due grandi amori nella vita? Giancarlo ‘Picchio’ De Sisti ce li ha avuti.

“Piansi quando lasciai Roma”

“Nasco con la maglia giallorossa addosso - racconta De Sisti a Romanews.eu - con il mio accento e i miei colori, sin da quando mio padre mi portava nei campetti. Nel 1965 una cessione per la quale piansi a lungo, dovuta alle esigenze di cassa della Roma".

Due amori

"Poi a Firenze ho vissuto gli anni migliori della mia carriera, Nazionale compresa, vincendo quello scudetto del quale sono orgogliosissimo. Mi innamorai anche di Firenze e della maglia viola. Alla fine è stato come amare due donne, anche se qualcuno dice che è impossibile”.