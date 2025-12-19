De Sisti: "Firenze sta tremando di paura e pretende una vittoria contro l'Udinese. Dare un ultimatum ad un allenatore..."

L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina “Picchio” De Sisti è stato intervistato dal Messaggero Veneto in vista della sfida di domenica fra la squadra viola e l'Udinese.

La paura dell'ultimo posto

“La piazza è esigente e l'ultimo posto mette una grande paura che non fa mai bene - ha detto la leggenda viola - Lo stadio sarà un fattore. Dare un ultimatum ad un allenatore non vuol dire non permettergli di lavorare bene. L'unica cosa da fare è trovare compattezza e coesione nel gruppo".

La pretesa di una vittoria

De Sisti prosegue commentando le sensazione che il popolo viola sta vivendo in queste settimane: "Firenze sta tremando dalla paura e l'Udinese sarà una brutta gatta da pelare per la Fiorentina. La situazione di classifica dei viola è tale da prevedere la classica domenica da dentro o fuori al Franchi, nel senso che la vittoria è d'obbligo per la squadra ed è attesa, se non addirittura pretesa dalla tifoseria”.