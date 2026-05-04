La probabile formazione della Roma: un rientro molto importante per Gasperini e occhio alla Joya in panchina

Sono due i recuperi per la Roma di Gasperini, in vista del match con la Fiorentina di stasera: Konè, che sarà titolare a centrocampo insieme a Cristante, e Dybala che aveva già giocato qualche minuto la settimana scorsa e partirà dalla panchina.

Poi tutto confermato davanti con il temibile Malen da riferimento offensivo, con Soulé e Pisilli alle spalle.

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Pisilli, Soulè; Malen.