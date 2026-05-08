Estate di lavori, non solo al Franchi: a Como serve l'adeguamento dello stadio per l'Europa

In casa Fiorentina, oltre a tutta la ricostruzione del lato tecnico e della squadra, si preannuncia un'estate calda sul fronte stadio. I lavori proseguono e si attende l'accelerata per concludere, entro qualche mese, la costruzione della nuova Curva Fiesole. Ma non saranno mesi attivi solo dalle parti di Firenze.

Corsa contro il tempo per i lavori allo stadio… non solo a Firenze

C'è un altro stadio italiano pronto ad adeguamenti, specialmente visto il rendimento della squadra. A Como si sogna l'Europa per la prima volta nella storia del club; a prescindere da quale competizione sarà, però, il Sinigaglia ha bisogno di essere ritoccato per soddisfare la licenza UEFA. Nel frattempo il club ha indicato come eventuale sede il Mapei di Reggio Emilia, ma le intenzioni sono chiare.

Il Como va in Europa e vuole il suo impianto

Dopo l'ultimo impegno stagionale casalingo, contro il Parma, cominceranno i lavori per adeguare lo stadio ai parametri UEFA. Il primo passo sarà lo smantellamento della curva, perché non in linea: le strutture devono essere permanenti. Sarà una corsa contro il tempo, come riporta Tuttomercatoweb.com.