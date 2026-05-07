Il doppio fronte nel cantiere del Franchi, il montaggio del primo pilone per la copertura
Non solo i gradoni, ma anche la copertura. All'interno del cantiere dello stadio Artemio Franchi si lavora su un doppio fronte in questo momento.
Primo pilone
Il primo pilone, altezza venti metri, che servirà per sorreggere la copertura della parte nuova dello stadio è già stato montato, dalla parte della Fiesole che guarda la tribuna coperta, per intenderci.
Gradoni
Per quanto riguarda i gradoni invece, sono stati posati praticamente su mezza tribuna (la nuova Fiesole non può essere tecnicamente definita curva) e quindi dovrebbe essere rispettato senza problemi il termine di fine mese per questa parte di lavori.
Fronte burocratico
Sul fronte burocratico invece, si sta approntando il project financing per formalizzare quello che è stato annunciato, ovvero l'ingresso della Fiorentina nel secondo lotto dei lavori. Entro il 31 luglio il Comune dovrà anche presentare la candidatura (con documentazione apposita annessa) per Euro 2032.