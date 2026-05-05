Funaro: "Iniziato montaggio pali per la copertura, altro passo avanti per completamento lavori"

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha annunciato l'inizio di un nuovo step dei lavori per l'ammodernamento dello stadio Artemio Franchi.

Il primo palo di venti metri

“I lavori allo stadio stanno andando avanti - ha detto la Funaro - Sta andando avanti il montaggio delle gradinate e in questo momento gli operai stanno anche montando il primo palo di venti metri che sarà uno di quelli che andranno a reggere la copertura”.

“Un passo avanti per completamento lavori”

“Il programma va avanti, nonostante la giornata un po’ complicata per le condizioni del tempo, questo è un altro passo nella direzione del completamento dei lavori della Fiesole”.