Politano si ferma al palo, due occasioni ghiotte fallite dal Como. La nuova CLASSIFICA di Serie A
La partita tra Como e Napoli termina sul punteggio di 0-0. Un risultato questo che, certamente, fa più piacere agli ospiti che ai padroni di casa che rischiano di terminare questa giornata a distanza aumentata dalla zona Champions.
La gara
Primo tempo di marca comasca con due occasioni ghiotte non sfruttate. All'8' Douvikas dribbla anche Milinkovic-Savic ma la sua conclusione a rete viene respinta sulla linea da Rrahmani. Al 30' spara Diao, ma il portiere del Napoli è bravo a respingere il suo tiro. Nella ripresa all'84' palo colpito da Politano. E' sicuramente questa l'opportunità più importante della gara.
Come cambia la classifica
Napoli sempre secondo, Como che sopravanza la Roma che però lunedì dovrà giocare con la Fiorentina. Ad approfittarne alla fine potrebbe essere la Juventus per rafforzare il suo quarto posto.
La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 79, Napoli 70, Milan 67, Juventus 64, Como 62, Roma 61, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 48, Udinese 47, Sassuolo 46, Parma 42, Torino 41, Genoa 39, Fiorentina 37, Cagliari 36, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 19, Pisa 18.