Gran poker del Napoli contro la Cremonese, che resta distante otto lunghezze dalla Fiorentina. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il primo anticipo della 34° giornata di Serie A tra Napoli e Cremonese, con i padroni di casa che hanno vinto per 4-0.

La cronaca della gara

Ad aprire le danze al ‘Maradona’ è McTominay che con un diagonale di destro trafigge la porta avversaria dopo tre minuti di gioco. Al 44' Terracciano devia nella porta dei suoi un tiro di Hojlund tentato dopo un duello vinto con Baschirotto. Nel recupero del primo tempo arriva il tris dei padroni di casa con De Bruyne, causato da un pasticcio dell'ex viola Maleh, il quale si fa portare via il pallone in area dal centrocampista belga. Nella ripresa, al 48', Alisson Santos parte dalla sua metà campo e si invola verso la porta dei grigiorossi per poi calciare con il destro per il 4-0 dei partenopei. Da segnalare il rigore parato all'83' da Audero a McTominay.

Come cambia la classifica

Con questa vittoria la squadra allenata da Conte consolida il secondo posto in classifica andando a quota 69, mentre quella guidata da Giampaolo resta a 28, a -8 dalla Fiorentina che sarà impegnata domenica contro il Sassuolo.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Napoli 69, Milan 66, Juventus 63, Como 58, Roma 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 40, Parma 39, Genoa 39, Fiorentina 36, Cagliari 33, Cremonese 28, Lecce 28, Verona 18, Pisa 18.