Sarri: "Un mio ritorno a Napoli? Ipotesi remota, ho ancora due anni di contratto con la Lazio"

Dopo la bella vittoria contro il Napoli, che ha fatto seguito alla sconfitta di Firenze, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto sul suo futuro, tema sempre caldo in casa Fiorentina.

Il suo futuro

“Sono stato accostato al Napoli? Se è un sogno chiedetemelo a chi mi ha accostato”.

Ipotesi

"Questa è un'eventualità molto remota, mi fa piacere ma è remota e lo sapete. Ho un contratto di altri due anni con la Lazio.