Sarri: "Un mio ritorno a Napoli? Ipotesi remota, ho ancora due anni di contratto con la Lazio"
Maurizio Sarri. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Dopo la bella vittoria contro il Napoli, che ha fatto seguito alla sconfitta di Firenze, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto sul suo futuro, tema sempre caldo in casa Fiorentina.
Il suo futuro
“Sono stato accostato al Napoli? Se è un sogno chiedetemelo a chi mi ha accostato”.
Ipotesi
"Questa è un'eventualità molto remota, mi fa piacere ma è remota e lo sapete. Ho un contratto di altri due anni con la Lazio.
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