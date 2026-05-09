Attraverso i consiglieri, Dmitrij Palagi e Lorenzo Palandri, Sinistra Progetto Comune esprime perplessità e problematiche su come sta evolvendo il cantiere dello Stadio Artemio Franchi.

Proroga

“Il primo lotto avrebbe dovuto concludersi il 16 aprile - dicono i due - è già scattata una proroga di 198 giorni, che sposta la fine al 31 ottobre. Per recuperare il ritardo, a fine aprile il Comune ha autorizzato orari di cantiere estesi fino alle 22 nei feriali e nel fine settimana. Chi abita a Campo di Marte lo sa già”.

E poi: “Come Sinistra Progetto Comune riteniamo che un investimento di questa entità, finanziato con risorse pubbliche vincolate a scadenze precise, richieda una rendicontazione trasparente - non i comunicati stampa dell'Amministrazione. Vogliamo sapere a quale percentuale di avanzamento reale corrisponde il decimo SAL e se il cronoprogramma accelerato è effettivamente in linea con le scadenze. Vogliamo sapere cosa prevede la terza variante alla direzione lavori e se comporta maggiori oneri per l'Amministrazione. Vogliamo sapere se i fondi PNC-MIC saranno integralmente certificati entro dicembre e quale sia il rischio concreto di definanziamento in caso contrario. E vogliamo sapere quali misure siano state adottate per tutelare la sicurezza durante le partite e per monitorare l'impatto acustico dei lavori serali sui residenti”.

“Presenteremo interrogazione”

Infine: "Presenteremo un'interrogazione in Consiglio Comunale per ottenere risposte puntuali e documentate. I 200 milioni investiti sul Franchi non sono un affare privato della Giunta: appartengono alla Città. A tutto questo si aggiungono i soldi che mancano per finire il progetto e il rischio di regalare alla proprietà della Fiorentina una situazione di massimo vantaggio rispetto alle risorse pubbliche, ritrovandoci in una posizione di debolezza nella trattativa in corso, di cui non si sta dando nessuna informazione al Consiglio di Quartiere 2 e a quello comunale".