Il Como ha troppi pochi italiani in rosa: occhi su un ex Fiorentina per aumentare la 'quota tricolore'

La presenza di Federico Chiesa al Mugello, per la gara di MotoGP di ieri, potrebbe rivelarsi più di una semplice gita di piacere per l'ex attaccante della Fiorentina.

Interesse lariano

Infatti, nonostante il suo contratto non sia in scadenza, il suo tempo al Liverpool sembra arrivato a conclusione: contemporaneamente, in Italia c'è chi sta mettendo gli occhi su di lui anche per una questione di necessità di giocatori italiani per le liste Champions. Si tratta del Como che, come riporta Cronache di Spogliatoio, avrebbe messo nel mirino l'esterno genovese.

Necessità italiana

Interesse concreto, si legge sul post: al momento gli italiani in rosa del Como sono soltanto due - Goldaniga e il terzo portiere Vigorito -, mentre per le liste ne servono otto. Uno dei sei mancanti potrebbe proprio essere Chiesa, apertissimo al rientro in Italia dopo le esperienze con Fiorentina e Juventus.