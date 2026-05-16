Romano: "Chiesa pronto a lasciare il Liverpool. Un ritorno possibile..."
Federico Chiesa
Il giornalista, insider di mercato, Fabrizio Romano, ha offerto alcuni aggiornamenti circa la situazione dell'ex attacccante della Fiorentina, Federico Chiesa, che dovrebbe lasciare il Liverpool e la Premier League al termine di questa stagione.
“E' pronto a lasciare il Liverpool”
“Federico Chiesa è pronto a lasciare il progetto Liverpool in estate - ha detto Romano - a meno di sorprese andrà via. Un ritorno in Serie A per l’ex Fiorentina e Juventus è possibile".
Ingaggio da big
Non sono però molte le nostre squadre a potersi permetttere il suo ingaggio. Quindi non è che ci siano tanti scenari immaginabili.
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