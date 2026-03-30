Iachini: "Mi aspettavo risalita Fiorentina nonostante le pressioni di Firenze. Ho valorizzato Chiesa, Vlahovic e Castrovilli"

Da calciatore, Beppe Iachini è stato protagonista sia con la Fiorentina che con il Verona, da allenatore invece è stato sulla panchina a Firenze. E' con queste premesse che L'Arena di Verona lo ha intervistato in vista del match che andrà in scena sabato prossimo tra queste due squadre al Bentegodi.

“Mi aspettavo la risalita della Fiorentina”

“Che la Fiorentina potesse risalire ce lo si poteva aspettare - ha detto - che il Verona fosse in questa situazione meno. Mi aspettavo che (la squadra viola ndr) potesse risalire perché ci sono qualità ed esperienza a livello internazionale, anche se le pressioni che ci sono a Firenze sono diverse di quelle di altri ambienti e può crearsi una dinamica pesante”.

“Da penultima a decima…”

Qualche stagione fa, Iachini era stato chiamato a fare il Vanoli della situazione a Firenze: “Ero stato chiamato a dicembre con la squadra penultima e alla fine siamo arrivati decimi valorizzando giocatori giovani come Vlahovic, Castrovilli o Chiesa”.

“Mi hanno chiamato delle squadre ma…”

Iachini però resta attualmente senza una panchina: “Mi hanno chiamato delle squadre - ha concluso - ma non ho ritenuto, per un motivo o per l’altro, di accettare. E altre situazioni non si sono concretizzate. Ma mi mantengo aggiornato”.