Ma come sta veramente Dodô? La Fiorentina svela l'arcano. Il brasiliano fiducioso ma...

Ma quando ci saranno novità sostanziali sulle condizioni di Dodô e sulla sua disponibilità per la trasferta della Fiorentina a Verona? Saranno note probabilmente già oggi.

Problema ai flessori

Sabato scorso, in occasione dell'allenamento a porte aperte al Viola Park, il brasiliano ha accusato un problema ai flessori della coscia destra che lo ha costretto a interrompere la seduta.

Fiducioso ma…

Nelle ultime ore ha fatto sapere alle persone a lui vicine di essere abbastanza fiducioso circa la sua presenza sabato prossimo, ma spetta alla Fiorentina chiarire ogni dubbio in questo senso. Probabilmente, vista la miriade di impegni che avrà la squadra alla rirpresa dopo la sosta nazionali, il brasiliano non verrà rischiato a prescindere, anche se è vero il fatto che Vanoli non è che abbia grandi alternative all'ex Shakhtar.